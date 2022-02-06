'Ateistlerin islamiyete hücum ettiklerine şahit oluyoruz'

Bugünlerde, intihar eden evladımız Enes Kara üzerinden ateistlerin İslamiyete hücum ettiklerine şahit oluyoruz. Bilgisiz bir kızcağızı alet ederek bir video hazırlayıp, sosyal medyada yayınlayıp dinimize küfrediyorlar.

Bu zavallı kızcağız günümüzde yaşanan İslamiyete de inanmıyorum diyerek zaten ateist olduğunu söylüyor.

Gençleri deizme ve ateizme sürükleyen şey gerek milli eğitimle gerekse diyanet işleri üzerinden anlatılan basma kalıp din anlayışıdır. Bu işin çözümü; okulda ve camide Kur’an’ın manasının anlatılmasından geçer.

Başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmaları yerine Kur’an-ı Kerim’i en güzel anlama ve anlatma yarışmaları yapılmalıdır.

Kur’an’daki gerçekler anlatıldığı zaman gençler ilmi ve imani meseleleri öğrenip tatmin olacaklardır.

Deist ve ateistler Kur’an’ı Muhammed yazdı diyerek birbirlerini daha fazla uçuruma yuvarlıyorlar.

Bunun böyle olmadığını,Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu onlara ayet ve hadislerle ispatlamak gerekir.

Gençlere Kur’an’ın bilime ters düşmediği, aksine Kur’an’da bilimsel gerçeklerin 1450 yıl önce açıklandığı öğretilmelidir.

Bir örnek vermek gerekirse; Neml Suresi 88. Ayette, “Sen dağları durur gibi görürsün oysa onlar bulutlar gibi geçerler” denilmekte, yani dünya dönüyor denilmektedir.

Bu ayet geldikten bin yıl sonra Avrupa’da Galile dünyanın döndüğünü söylediğinde idamla yargılanmıştır.

1450 sene önce kendisine indirilen bu ayet aynı zamanda Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu da perçinlemektedir.

İntihar eden Enes yavrumuzun durumu ise şudur; kaldığı kendi baba evinde ve daha sonra cemaat evinde edindiği İslami bilgilerle, ateistlerin ileri sürdüğü imansızlık arasında bocalamış, imansız yaşamak ona zor gelmiş ve intihar etmiştir.

Diğer ateistler neden intihar etmiyor derseniz; onlar iman lezzetini tatmadıkları için, mevcut imansızlıkları içinde yaşıyorlar.

Karanlıkta doğdular karanlıkta ölecekler. Onları aydınlatma görevi Müslümanlara düşüyor. Aksi taktirde, bencilliğimizden dolayı Allah’a hesap veremeyiz.

Bu bakımdan Neml Suresi 88. Ayet insanlığa büyük ufuk açıyor.

“SİZ DAĞLARI DURUR GİBİ GÖRÜRSÜNÜZ OYSA ONLAR BULUTLAR GİBİ GEÇERLER”..