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Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!

Türkiye'de inançsızlığı yaymak için çalışan Ateizm Derneği'nin 6 Olağan Genel Kurul Toplantısının yarın İstanbul'da yapılacağı öğrenildi. Dernekten yapılan açıklamada, toplantının Kadıköy'de bir restoranda gerçekleştirileceği duyurulurken, Türkiye düşmanlığı ve İslam'a hakaretleri ile kendini pazarlayan vatan haini provokatör Barbaros Şansal'ın da üyesi olduğu Ateizm Derneği'nin toplantısına katılacağı öğrenildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20:12
Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!

yeniakit.com.tr

Ateizm Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın Kadıköy'de gerçekleşecek.

Ateistlerin Türkiye'deki oluşumu olan Ateizm Derneği'nden yapılan açıklamada, derneğin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısının yarın Kadıköy'de bir restoranda yapılacağı üyelere duyuruldu.

Faaliyetleri büyük tepki çeken Ateizm Derneği'nin internet sitesinden Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 14:00’de İstanbul Kadıköy Agapia Cafe Restaurant'ta (Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi & Miralay Nazım Sokak No:10, Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 14 Ekim 2018 Pazar günü saat 14:00’de aynı yer ve aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için iş bu kere çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

'Hain Barbi' de katılacak

Sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımlarda Türkiye'ye yönelik hakaret dolu sözlerle gündeme gelen vatan haini Barbaros Şansal da Ateizm Derneği'nin toplantısına katılacak. Derneğin üyesi olan hain Şansal, inananlara yönelik alçakça sözlerle defalarca gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Edinilen bilgiye göre derneğin genel kurul toplantısına Şansal da katılacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 20:12
  1. İstanbul
  2. Barbaros Şansal
  3. Ateizm Derneği
  4. ateistler

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