Ateist sevici sözde ilahiyatçıya vatandaştan tepki!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Alman Deutsche Welle (DW) kanalı, Müslümanları hedef alan ve İslamofobi'yi körükleyen yayınlarına devam ediyor. Kanal son skandal yayınında Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü gibi din karşıtı yayın organlarına demeçler veren sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç’ı konuk etti.

Namaza ve Müslümanlara hakaret etti

Cemil Kılıç yayında Müslümanlara hakaret içerikli şu değerlendirmeleri yaptı:

"Namaz, siyasi iktidara itaatin bir ifadesi olarak kılınıyor. Nitekim camilerde de siyasi iktidarın politikalarını yansıtan vaazlara artık daha sık tanık oluyoruz. Bugün ateist veya deistlerin pek çoğu Müslümanlardan daha ahlaklı ve vicdanlı."

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara Cemil Kılıç'ın bu hakaretlerini sordu. Vatandaşlar sözde ilahiyatçının sözlerine sert tepki gösterdi:

"Adamın zaten inancı yok ki ateist. Öyle ilahiyatçı olur mu? İslam Dinini öğrenememiş"