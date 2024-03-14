Ateist Sagopa Kajmer yeniden gündem oldu: Namaz farz diyor sana, ilk soru namazdan gelecek diyor

Bir dönem Cübbeli Ahmet Hoca yakınlaşan ve 'Yoga yapacağınıza namaz kılın' şeklinde çıkışlar yapan Sagopa Kajmer'in geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden dolaşıma sokuldu.

Konuşmasında Müslümanlığı tam anlamıyla yaşamayan bir nesil olduğunu anlatan ve namazın öneminden bahseden Sagopa Kajmer, "Biz Müslümanlığın kaç şartını yerine getirebiliyoruz soruyorum size. Namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak kaçını yapıyorsun? Orucumu tutuyorum. E ne zaman? Hafta da bir ya da iki, hepsini tutamasam da bilmem ne. Bu değil ki. Farz nedir biliyor musun? E Allah yücedir merhametlidir. Tamam Allah'ın merhametli olduğunu bende biliyorum. E namaz farz diyor sana, ilk soru namazdan gelecek diyor. Şu an hazır hissetmiyorum kendimi, diyor. E ne zaman hazır hissedeceksin beyefendi, hanımefendi?" ifadelerini kullanıyor.

Şimdilerde yolunu kaybeden Sagopa Kajmer'in bu sözleri dikkat çekerken sosyal medyada 'Özüne dön Sago , Allah hidayet versin inşallah" şeklinde yorumlar yapıldı.