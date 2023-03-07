Ateist Pelin Batu'dan İslam'a saldırı

Pelin Batu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

İhsan Şenocak'ın "Türkiye acilen şeriatla yönetilmelidir" ifadesini paylaşan Batu, paylaşımında "Türkiye acilen bu tarikatçı şeriatçıları yargılamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ateistim ama çoğu insandan dindarım"

Batu, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda ateist olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Ben bir insanın dininin konuşulmasını taciz olarak algılıyorum. Ben kimin neye inandığını, ne kadar dindar olduğunu merak etmem. Hz. İbrahim döneminde mi yaşıyoruz. Kurban yasaklansın! Bu konularda insanlar kendisiyle Tanrı arasına sen giriyormuşsun gibi hissediyorlar."

Batu, "Ateistim, kendisine tapılmasını isteyen bir tanrıya inanmıyorum!" demişti.

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Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini savunmuştu

Batu, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 'başarılı bir lider' olduğunu söyleyerek serbest kalması gerektiğini savunmuştu. Batu, "Onun hala hapiste olması bana göre antidemokratik ve çok yanlış bir şey. Ümit ediyorum ki çıkar." diye konuşmuştu.

İhsan Şenocak kimdir?

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu.

2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı. 1996 yılında Yedibeyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı.

İFAM'ın kurucularından

2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Ülke tv ve çeşitli kanallarda programlar yaptı. Müstear isimlerle farklı türlerde çok sayıda yazı kaleme aldı. Kurucusu olduğu ve kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, nahiv, mantık, kavâid ve makâsıd gibi temel ve yardımcı ilimler okutmakta, ayrıca araştırma merkezindeki hocalarla birlikte aylık ilim, fikir ve hareket dergisi olan Hüküm Dergisi ’nin ve İFAM‘ın aylık olarak Arapça neşrettiği “ألمجلة الحميدية/el-Mecelletü’l-Hamidiyye” dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.