Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!

Sansasyonel çıkışlarıyla her dönem gündem oluşturmaya çalışan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, çıktığı bir TV programında 'yoga yapacağınıza namaz kılın' diyerek tiribünlere oynamış ve ibadetin özüne saygısızlık yaptığı şeklindeki eleştirilerin hedefi olmuştu.

Dini değerleri gündem olmak amacıyla kullanmaktan kaçınmayan Kajmer, geçtiğimiz hafta konser verdiği sırada monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektirik akımına kapıldı.

KONSERDE ÇARPILDI

Sabah'ın haberine göre Meftun, Merhametine Dön ve Ateşten Gömlek gibi şarkılarıyla tanınan Sagopa Kajmer, geçen hafta hayranlarıyla Milyonfest etkinliği kapsamında Kilyos'ta buluştu. Kajmer binlerce hayranına seslenirken bir anda yağmur bastırdı. Ancak ne hayranları, ne de Kajmer sağanak yağmura aldırış etti. O sırada yağmur yüzünden monitörlerden biri yandı ve sanatçı aniden elektrik akımına kapıldı. Sagopa Kajmer, kısa süreli paniğe rağmen konserine devam etti.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA YAKINLAŞMAYA ÇALIŞMIŞTI

Dindar kesimlere şirin görünmek için kılıktan kılığa giren ve tasavvufa ilgisi olduğunu belirterek bir dönem Cübbeli Ahmet Hoca'ya da yakınlaşmaya çalışan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, son olarak, sosyal medyada bir takipçisinden gelen 'Dini inancın ne?' sorusuna 'yok' cevabı vermiş ve riyakarlığını gözler önüne sermişti.