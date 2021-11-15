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İSLAM Ateist iken Müslüman olan doktordan ilginç tespit: Algı yapmaya çalışıyorlar!
İSLAM

Ateist iken Müslüman olan doktordan ilginç tespit: Algı yapmaya çalışıyorlar!

Hayatının önemli bir kısmını ateist olarak geçiren ve hidayete erdikten sonra Youtube Kanalında yayınladığı ilmi çalışmalarla ateizm, deizme karşı önemli reddiyeler yapan Dr. Altay Cem Meriç, Müslümanlara karşı yapılan algı operasyonlarına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 14:00:00 -
Ateist iken Müslüman olan doktordan ilginç tespit: Algı yapmaya çalışıyorlar!

Hayatının önemli bir kısmını ateist olarak geçiren ve hidayete erdikten sonra ilmi çalışmalarla ateizm, deizme karşı reddiyeler yayınlayan Dr Altay Cem Meriç, Müslümanlara karşı yapılan algı operasyonlarına dikkat çekti.

Kendisine gelen “Müslüman oldum” mesajlarını yanlış anlaşılabilir diye paylaşmadığını kaydeden Meriç, şöyle yazdı:

“Sürekli açıldım filan resimleri ile ümitsizlik veren bir algı yapmaya çalışıyorlar. Kapananlar eski resimlerini atamıyor caiz olmadığı için. Elhamdulillah canlı yayınlarımızda, youtube yorumlarında ve özelden bana ulaşan kardeşlerden çok fazla kişi müslüman olduğunu söylüyor.”

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