0553 313 94 23

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü

Etkinlikler kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü

KASTAMONU (AA) - Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde katılımcılar, bando eşliğinde Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene katılan bazı vatandaşların farklı modelde şapkalar taktığı gözlendi.

- Yüzlerce kilometre uzaktan geldiler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 yıldır etkinliğe katıldığını söyledi.

Atatürk'ün Kastamonu'da şapka ve kıyafet inkılabını gerçekleştirdiğini anlatan Özder, "Kastamonu'da her yıl bu etkinlik düzenleniyor. Biz de Şapka Müzesi'ni daha da genişletmek ve etkinliğe katılmak amacıyla Kastamonu'ya geliyoruz." dedi.

Bu sene daha kalabalık şekilde etkinliğe katıldıklarını belirten Özder, "Bu büyümenin sebebi, Milli Mücadele kahramanı Şerife Bacı'nın ruhu diye düşünüyorum. İlerleyen zamanda katılım daha da artacaktır." diye konuştu.

Kütahya’dan katılan Şaziye İlgin ise bez bebek sanatçısı olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'ya Şapka ve Kıyafet İnkılabının 94. yıl dönümünü kutlamak için geldik. Kortej eşliğinde yürüdük. Oldukça güzeldi." ifadesini kullandı.

Ardahan'dan gelen Fidan Atmaca da 72 yaşında olduğunu ifade ederek, "Ama sabah kalkıp 3 kilometre kortejde yürüdük. Burada aynı zamanda Ardahan'ın Damal bebeklerini tanıtacağım." dedi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla kentte 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
  1. Kastamonu
  2. kortej yürüyüşü
  3. Şapka İnkılabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bölgesel konuları görüştü
    1. Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile..
    2. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz’dan..
    3. SODİGEM Blokzincir’i ele aldı
    4. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği,..
    5. Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına..
    6. 3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar..
    7. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
    8. Bedensel Engelliler Atletizm Milli..
    9. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    10. Sözde çevreciler uyarırken kirletti
    11. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in..
    12. Altın fiyatları
    13. Fethiye’de trafiği tehlikeye düşüren..
    14. 50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf..
    15. Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
    16. G7 Zirvesi, yarın protestoların..
    17. Nevşehir Belediyespor kombine kartları..
    18. MHP’den ilçe başkanlıklarına Malazgirt..
    19. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    20. "Okumak Güzeldir" projesine destek..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi