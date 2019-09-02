Atatürk’ün Gelibolu’ya gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 91. yıl dönümü düzenlenen program ile kutlandı.

Gelibolu 2. Kolordu Karargahı önünde saat 09.00’da düzenlenen tören öncesinde sabah erken saatlerden itibaren resmi kurum ve kamu binaları ile ilçe Türk bayrakları ile donatıldı. Törene Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Garnizon Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, askeri erkan, daire müdürleri, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Atatürk’ün ilçeye gelişinin anons edilmesi ile başlayan törende, Kaymakam Kılınçkaya, Garnizon Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Belediye Başkanı Özacar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önemini belirten konuşma Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından yapıldı. Konukları selamlayarak sözlerine başlayan Başkan Özacar, “Aradan geçen 91 yıla rağmen bugün yine büyük bir heyecan duyuyoruz. Çünkü Atatürk, 104 yıl önce Gelibolu yarımadasında doğan bir önderdir. Dünyanın yenilmezlerini burada yenmiş bir dünya lideridir. Atatürk, savaşçılığının ötesinde barışı öne çıkarmış, ‘Yurtta barış cihanda barış’ demiş bir barışçıdır. Çünkü Atatürk, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı’nın yetmediğini, aynı zamanda bir eğitim savaşının da gerekli olduğunu görerek; 91 yıl önce bu topraklarda bu sefer de eğitim savaşını başlatmıştır” şeklinde konuştu.