  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:42:30 -
Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

ERZİNCAN (AA) - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, ellerinde Türk bayrakları ile Şehit Enes Bediz Meydanı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.

Katılımcılar burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ne katılmak üzere 1 Temmuz 1919'da Erzincan'ı şereflendirdiğini belirterek, "Milli Mücadele sürecinde gösterdiği üstün başarı ve Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılması yolundaki gayreti, çalışma azmi, belirlemiş olduğu ilkeler, izlediği her adım bizlere örnek olmalı, onun yolunda ilerlemek onun ülkü ve ilkelerini devam ettirmek en büyük hedefimiz olmalıdır." dedi.

Atatürk'ün, kente 4 kez geldiğini ifade eden Aksun, şunları kaydetti:

"Erzincan'ın ve Erzincanlıların desteği Milli Mücadele'ye güç katmış, ümit vermiştir. Erzincan, geçmişte olduğu gibi aynı milli ruh ve aynı inanç ile buradadır, dün olduğu gibi bugün de milli bir müdafaa gerektiğinde hazır ve nazırdır. Erzincan vatanperverliğin, kardeşliğin şehridir. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Erzincanımızın da kulağı mazide, gözü atide, ulu önderin izindedir. Gösterdiği hedefe belirlediği ilkeler çerçevesinde, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gayret etmektedir."

10. sınıf öğrencisi Merve Kurtaran'ın "Atatürk'ü Anlamak" şiirini okuduğu törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı