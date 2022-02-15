‘Atatürk’ün elini ayağını öpün’ diyen Fatih Altaylı’ya tepki: Atatürk’e bunu sorsana…

Habertürk TV’de yayınlanan Fatih Altaylı’nın moderatörlüğündeki Teke Tek programının bu akşamki konukları Nevzat Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Faruk Acar idi.

Altaylı’dan ‘Atatürk’ maskeli ırkçı söylemler

Türkiye-BAE ilişkilerinin konuşulduğu bölümde Fatih Altaylı, “Hepiniz sonunda Atatürk’ün elini öpeceksiniz. Araplar’ın arasındaki tartışmalara girmeyin demiş adam ya, yüz sene önce. Araplar arasında taraf tutmayın demiş abiciğim, o kadar iyi biliyor ki…. Sen Arap’ı buradan tanıyorsun, adam orada savaşmış, saavaaşmış… O Atatürk’ün elini değil ayağını öpseniz…” şeklinde ırkçı söylemlerde bulundu.

İmam hatipli Faruk Acar suspus oldu!

İmam hatip mezunu Araştırmacı ve Siyasal İletişimci Faruk Acar ise, Altaylı’ya cevap vermek yerine kahkahalar atarak ırkçı söylemlere karşı suspus oldu.

Fatih Altaylı Atatürk’e ‘Yunanlılarla savaştın da niye onlarla dost oldun?’ diye sorsana!

‘Atatürk’ döneminde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri görmemezlikten gelen ve ‘Atatürk’ün elini ayağını öpeceksiniz’ diyen Fatih Altaylı’ya “Atatürk de Yunanlılarla savaştı ve sonrasında ise onlarla dost olmadı mı? Erdoğan’a ‘BAE’ye neden gittin’ diye soruyorsun da Atatürk’e ‘Yunanlı ile savaştın da niye onlarla dost oldun’ diye sorsana’ şeklinde sorulması gerekmez mi?