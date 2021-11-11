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Gündem "Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik
Gündem

"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır" iddialarını sorması üzerine "Sen Atatürk'e 'İngiliz ajanı mısın' diye sorabilir misin" dedi ve yayını terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:25:00 -
"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür'ün iddialarını sorması üzerine katıldığı televizyon programını terk etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuğu oldu. Uğuroğlu konuğuna,  Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu. Soruya sinirlenen Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu. Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti. 

 

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Yorumlar

Ali veli

Doğu Perinçek bence doğru söylemiş ;)
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