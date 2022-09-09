Atatürk'e 'ateist' deyip mahkemelik olan şahıs belge sundu, beraat etti

CHP eski genel başkanı M. Kemal’e “ateist” diyen Ersin Erkan’a “Atatürk’ü koruma kanunu: 5816”dan dava açıldı.

Ersin Erkan, M. Kemal’e ateist dediği için hâkim karşısına çıktı. Erkan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Atatürk'ü koruma kanununa muhalefetten dava açılmıştı, belge sundum beraat kararı verildi elhamdülillah” dedi.

Sunduğu belge, Tarihçi Murat Bardakçı’nın M. Kemal hakkında söylediği şu ifadeleri barındırıyor: “M. Kemal’in Gökten indiği düşünülen kitaplar ifadesiyle kastedilen kitaplar Kur’an’ı Kerim’dir ve diğer kitaplardır belki de. Bunu niye saklıyoruz, kıvırmayalım. Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimindeki ana programımız CHP programıdır… CHP’nin prensipleridir. ‘Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan alırız’ yazar orada. Materyalizm bu. Hurafe diyor Kur’an’a! Bu metin Afet Hanım’ın (Afet İnan) çıkarttığı Medeni Bilgiler kitabında başka meali var. Orada birkaç metin daha vardır, çok daha ağır ifadeler de yer alır.”

Baran Haber'e konuşan Ersin Erkan, "M. Kemal'e 'hakaret gerekçesiyle' 2022'de 4-5 kez hâkim karşısına çıktım. Attığım tweetlerden dolayı... O zamanlar Ak Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordum. Sonradan öğrendim ki, Atatürkçü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aynı anda birçok ilden suç duyurusunda bulunmuş benim hakkımda. 'Ateist' dediğim için beraat ettim ama; daha önce Kadir Mısırlıoğlu'nun bir sözünü paylaştığım için 10 ay hapis cezası aldım. Söz şuydu: 'Bu millet, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek!' Bu sözden dolayı da 10 ay hapis cezası aldım. Fakat hükmün geri bırakılması yâni erteleme cezası aldım şimdilik." dedi.

Kaynak: Baran Haber