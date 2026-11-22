Türkiye’de yıllardır kendilerini “laikliğin ve aydınlanmanın yılmaz bekçisi” olarak pazarlayan kimi kalemşorların, iş kendi mahallelerinin kirli çamaşırlarına geldiğinde nasıl bir hafıza kaybına uğradıklarına bir kez daha şahit oluyoruz. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Rıza Zelyut’un, binlerce yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar suç örgütüne yönelik geçmişteki övgü dolu satırları ve bugün bu satırları tarihten kazıma çabasıdır. Devletin güvenlik güçleri ve bağımsız yargısı, 2018 yılında gerçekleştirdiği tarihi operasyonla genç kızların hayatını karartan, aileleri parçalayan ve akılalmaz suçlara imza atan Adnan Oktar suç örgütünü çökertmişti.

Kamuoyunun kanını donduran itiraflar ve deliller ortadayken, operasyondan tam dört yıl sonra, 2022 yılında Rıza Zelyut’un kaleminden dökülen ifadeler hafızalardaki tazeliğini koruyor. Zelyut, o dönem yazdığı yazılarda bu karanlık yapıyı adeta aklamaya çalışarak şu skandal cümlelere imza atmıştı: “Adnan Oktar’a yapılan operasyon laik Türkiye Cumhuriyeti’ni çökertme operasyonudur. Adnancılar bu ülkenin en çağdaş en aydınlık yüzüdür. Devlet Adnan Oktar’a isnat edecek suç bulamayınca suç uydurmuş.” Daha önce “Adnan Hocacı oldum” başlıklarıyla bu yapıya methiyeler düzen bir ismin, yargı sürecindeki onca mağduriyete ve somut delile rağmen devleti “suç uydurmakla” itham etmesi, ideolojik körlüğün vardığı boyutu gözler önüne sermektedir. Kendi dünya görüşüne yakın gördüğü ya da “laiklik” kılıfı altında konumlandırdığı her yapıyı meşru sayan bu zihniyet, mağdur edilen yüzlerce kadının ve gencin feryadına kulaklarını tıkamıştır. Ancak asıl dikkat çekici olan, bugün yaşanan panik ve sansür girişimidir.

Geçmişte Aydınlık ve Toplumsal Haber gibi mecralarda bu örgütü “ülkenin en aydınlık yüzü” ilan eden Zelyut, bugün kendisine bu satırları hatırlatan vatandaşlara cevap vermek ya da kamuoyu önünde bir özeleştiri yapmak yerine, sosyal medyada eleştiri yöneltenleri engelleme yoluna gitmektedir. Dahası, söz konusu övgü dolu yazıların internet arşivlerinden sessiz sedasız sildirilmesi, “yazdıklarının arkasında duramama” halinin en net göstergesidir. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen okurlara yayın mecralarından verilen “şahsi tartışma” şeklindeki geçiştirici yanıtlar ise sorumluluktan kaçma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Milletin değerlerine saldırmayı gazetecilik sananların, kendi kalemlerinden çıkan bu vahim satırlarla yüzleşmekten kaçması beyhudedir. Dijital mecralardan yazıları sildirmek, o satırların yazıldığı gerçeğini değiştirmez. Kamuoyu, dün suç örgütüne “çağdaşlık” payesi biçenlerin bugün hangi yüzle topluma ahlak ve hukuk dersi vermeye kalktığını ibretle takip etmektedir. Bu sözde gazeteci yazar daha önceki yazılarında terörist başı Fetullah Gülen‘e övgüler yağdırmış sonra da o yazılar için mizah yazısıydı diye absürt bir savunma yapmıştı.

Acaba Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yaptığı övgüler ve savunmalar için de mizah yazısı diyor mu? Yüzlerce kadının hayatı mahvedilmiş, yüzlerce kız çocuğuna tecavüz edilmişken ve bu örgütün işlediği suçlar PKK’ya bile itham edilmemişken zaten mizah yazısı demek abesle iştigaldir. Ben bir vatandaş olarak Rıza Zelyut hakkında suç örgütü liderine övmek ve suç örgütünü savunmak suçlarından dolayı suç duyurusunda bulundum. Rıza Zelyut bu suçlardan dolayı yargılanmalı ve kanun önünde hesap vermelidir. “Dün devletin yargısına ‘suç uyduruyor’ diyerek iftira atanların, bugün en temel gazetecilik ilkesi olan şeffaflıktan kaçıp dijital izlerini silmeye çalışması tam bir ibret vesikasıdır. Kalemini gerçeğin değil, ideolojik saplantılarının emrine verenler, tarih ve millet vicdanı önünde bu ağır vebalden asla kurtulamayacaktır. Yüzlerce mağdurun ahı ortadayken bir suç şebekesine ‘aydınlık yüz’ payesi biçmek, fikir özgürlüğü değil doğrudan ahlaki bir çöküştür. Sosyal medyada engel tuşuna basmak ve internet arşivlerini temizletmek, bu vahim savunmanın utancını örtmeye yetmeyecektir. Bugün topluma yön vermeye kalkanların her kelimesi, geçmişte altına imza attıkları bu utanç vesikası karşısında hükümsüzdür.”