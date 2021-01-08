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Medya Atatürkçü geçinen Yekta Güngör Özden'den masallar: Başörtülüye zalim, PKK sözcüsüne dost
Medya

Atatürkçü geçinen Yekta Güngör Özden'den masallar: Başörtülüye zalim, PKK sözcüsüne dost

28 Şubat döneminin Anayasa Mahkemesi Başkanı, başörtüsü yasakçılarının önde gelenlerinden Yekta Güngör Özden, Sözcü'deki 'Cumhuriyetimizin adaşı' başlıklı köşe yazısında Cumhuriyet Gazetesi'ne övgüler dizdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:18:00 -
Atatürkçü geçinen Yekta Güngör Özden'den masallar: Başörtülüye zalim, PKK sözcüsüne dost

Başörtüsü yasakçılarının önde gelenlerinden 28 Şubat döneminin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Sözcü'deki yazısında teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet Gazetesi'ni öve öve bitiremedi.

'Atatürk'ün izinden ayrılmıyorlar'

Cumhuriyet Gazetesi'ni 'Türk basınının bayrağı' ifadeleri ile yücelten Özden, hızını alamayarak Cumhuriyet çalışanlarını da 'basın özgürlüğü savaşının erleri' diye övdü. "Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Ulusu'na hizmeti, Yunus Nadi, Nadir Nadi ve Doğan Nadi'nin kalemleri ile başladığı gibi içtenlik, sıcaklık ve başarı ile sürmektedir." diyen Özden, Cumhuriyet Gazetesi'nin Atatürk'ün izinden hiç ayrılmadığını iddia etti.

İşte Özden'in öve öve bitiremediği Atatürkçü Cumhuriyet'in bir paçavra olduğunu tescilleyen bazı haberler:

Tarih 19 Mart 2015 Perşembe - Bayık: Erdoğan tımarhaneye bile kapatılmalıdır denilebilir

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık'ın sözlerini haberleştiren Atatürkçü Cumhuriyet, bir teröristin ağzından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri haberleştirirken, teröristi şu ifade ile sunuyor: 'KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'

Tarih: 3 Kasım 2015 - KCK: 1 Kasım darbedir, AKP savaşı tırmandıracak

Cumhuriyet, 1 Kasım seçimlerinde halkın iradesine başkaldıran KCK adlı terörist oluşumun açıklamasını manşetinden şöyle veriyor: 'KCK: 1 Kasım darbedir, AKP savaşı tırmandıracak'

Tarih: 28 Aralık 2015 - Cemil Bayık: İç savaş ağırlaşacak

Yine terörist Cemil Bayık'a terörist demeyen Atatürkçü Cumhuriyet, Bayık'ın alçak ifadelerini şu şekilde duyuruyor: 'Cemil Bayık: İç savaş ağırlaşacak'

10 Temmuz 2013 - KCK'da önemli değişim

KCK adlı terörist oluşuma her fırsatta destek veren Atatürkçü Cumhuriyet, orada yaşanan gelişmeleri de önemseyerek haberleştiriyor: 'KCK'da önemli değişim'

Tarih 3 Mart 2020 - Öcalan'a dikkat çekici aile izni

Çocuk katili Abdullah Öcalan'a da terörist diyemeyen Atatürkçü Cumhuriyet, alçakların elebaşısından terörist ağzıyla bahsediyor: 'PKK lideri Abdullah Öcalan'

Yasakçı AYM eski Başkanı Yekta Güngör Özden: Kur'an-ı Kerim'de tesettür ayeti yok
Yasakçı AYM eski Başkanı Yekta Güngör Özden: Kur'an-ı Kerim'de tesettür ayeti yok

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