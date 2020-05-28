Atatürk Üniversitesi’nin başarısı

Atatürk Üniversitesi bu sonuçla Türkiye’de ikinci sıraya yükseldi. Ayrıca en etkili üniversiteler sıralamasında toplam 17 topluma katkı alanının tümünde birden değerlendirilen Türkiye’deki 20 devlet üniversitesinden biri oldu. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Atatürk Üniversitesi, patent sayılarını geliştirirken aynı zamanda geçtiğimiz günlerde sadece 5 üniversitenin desteklendiği Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik Türkiye’nin en kapsamlı ve prestijli programı olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazandı.

Rektör Çomaklı: Moral verebildiysek ne mutlu

450 bin öğrencisi, 2 bin 759 akademisyeni ve donanımlı altyapısıyla kurulduğu günden itibaren ülke yükseköğretimine katkı sunmaya devam eden Atatürk Üniversitesinin elde ettiği bu başarıların topyekûn bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Salgınla yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bu günlerde almış olduğumuz bu sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. “Göreve geldiğimiz günden itibaren özverili çalışmalarımız ve ortak aklı arayışımız sonucunda ulaştığımız başarılar bizleri oldukça mutlu ediyor” diyen Çomaklı, ’’Özellikle ülkemizin moral ve motivasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde gelen bilimsel başarılar bizleri ayrıca sevindirdi” dedi.