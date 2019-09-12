0553 313 94 23

Atatürk Üniversitesi’nde ‘Erzurum Harekete Geçme’ çalıştayı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı, sektörün temsilcilerini Atatürk Üniversitesinde bir araya getirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:00
Atatürk Üniversitesi’nde ‘Erzurum Harekete Geçme’ çalıştayı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı, sektörün temsilcilerini Atatürk Üniversitesinde bir araya getirdi.


Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katılırken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da çalıştayda yerini aldı.


Hareket kısıtlılığı yaşayan tüm yolcuların ulaşım hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan proje, ulaşım araçlarını her bireyin rahatça kullanabilmesini sağlamak için ülkedeki tüm ulaşım yollarını ve toplu taşımacılığı kapsayan bir strateji ve eylem planı ortaya koymayı hedefliyor.


Çalıştayın açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Turhan, ulaştırma ve altyapı hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkını tüm vatandaşlara teslim etmenin bakanlık misyonu olduğunu belirterek, “Bu konu hakkında herkes kendi üstüne düşeni yaparken bir yardım değil hak meselesi olduğunu bilmeli. Bir eksiklik varsa bu da hizmetin eksikliği olur. Bugün diğer illerde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylardaki gibi harekete geçiyoruz. Farkındalığı Türkiye’nin her yerine gerçekleştireceğiz. Hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli ya da yaşlı bireyler için sunulan her fırsat erişebilir olacaktır” ifadelerini kullandı.


Çalıştayda, Erzurum’un karatede ki madalyalı şampiyonu işitme engelli Volkan Kardeşler ile söyleşi yapıldı ayrıca konukların da eşlik ettiği işaret dili gösterisi gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:00
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuTrump'ın İran üzerindeki baskıyı azaltmasını beklemiyor
    1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
    2. Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Zeydan Karalar yetkili yetkisiz
    5. Tunceli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    6. Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1..
    7. Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji..
    8. İmamoğlu İçme Suyu Projesi’nin..
    9. Kedinin ayaklarını bağlayıp kemerine..
    10. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
    11. Kara kalem ustası ressam 20 yıldır..
    12. Kuşadası Polisi’nden kaçak göçmen..
    13. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    14. Çin ve Malezya Güney Çin Denizi..
    15. "Kendi uydusunu üreten ülke konumuna..
    16. Bingöl’de il güvenlik ve asayiş..
    17. "Stat kapasitemiz 62 bini geçmiş olacak"
    18. Kayserispor siftah peşinde
    19. Bolu’da şüpheli ölüm
    20. Balkondan düşen kişi öldü
    21. HamasSuudi Arabistan arasındaki..
    22. MTB ile FKA arasında Fizibilite destek..
    23. Ekonomistler, 325 baz puanlık faiz..
    24. Erol Bulut: "Umarım Fenerbahçe’den 3..
    25. GÖRÜŞ- Modi hükümetinin ikinci dönem..
    26. Emre Demir, U17 Milli takımına davet..
    27. Bakü'de "Nuri Paşa ve Kafkas İslam..
    28. 'Faiz indirimi, reel sektörün..
    29. Milletvekillerden Kaymakam Vekiline..
    30. Başkan Böcek aşure dağıttı , turistler..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı