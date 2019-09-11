Atatürk Üniversitesi desteğiyle ‘Sıfır Atık Projesi’nde önemli hamle

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve israfın önlenmesi, atığın azaltılması ile atıkların dönüştürülmesini kapsayan “Sıfır Atık Projesi” Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent bünyesinde bulunan girişimciler tarafından hayata geçirildi.

ATA Teknokentte gerçekleştirilen projeyi yerinde inceleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan çalışma hakkında bilgi aldı. “Yaşam İçin Dönüştür” sloganıyla yaklaşık 9 aydır Ar-Ge çalışması yapılan adına ise “Ekolojim” ismi verilen ürün, yapay zekâ teknolojisi kullanılarak katı atık ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyor.

ATA Teknokentte hayata geçirilen projeyi oldukça beğenen Rektör Çomaklı, doğanın giderek kirlendiği günümüzde bu tür projelerin insanlığın geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Rektör Çomaklı, “Geleceğe daha temiz, daha güzel ve yaşanabilir bir ülke bırakmak için hedefimiz, sloganda da belirtildiği gibi yaşam için dönüştürmektir. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu ürün ülkemiz için bir ışık olmuştur. Bu ışık sayesinde yerli ve milli yazılımlar ve ürünler ortaya çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir” vurgusunda bulundu.

Ürünün Teknofest kapsamında Atatürk Üniversitesi Teknokent patentli ürünler standında sergileneceğini belirten Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde belirlenen sıfır atık amacına yönelik çok olumlu bir ürün olduğunu ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.

Ziyareti esnasında Rektör Çomaklı’ya refakat eden Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, Ekolojim’in gelişim sürecini anlattı. Karaman: “Altı kişilik ekip ürünün işlevselliğini ve verimli çalışmasını geliştirmek için her gün ekip ruhuyla yazılım ve donanım üzerine çalışılarak ürün ortaya çıkarılmıştır.Ürün 6 farklı kategorideki dönüştürülebilir atığı yapay zekâ teknolojisiyle tanıyarak ilgili konteynırlara ayrıştırmakta, plastik şişe kapaklarını ayrıca toplamakta ve atılan atıklar karşılığı teşvik amacıyla kartpostal hediye etme, karta para veya puan yükleme gibi özellikleri içinde barındırmaktadır” şeklinde konuştu.

Teknokent Genel Müdürü Karaman ayrıca ürünün, atılan her atığa karşılık temizlenen toprak ve deniz suyu miktarı ile kesilmekten kurtulan ağaç sayısını güncel olarak verdiğini belirterek bu aşamadan sonra sistemin atık ayrıştırma sürecini teşvik edici bir sürece doğru ilerlediğini ifade etti.