Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’de nasıl okunur? ATA AÖF nasıl kayıt yaptırılır?

Çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile Fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabilirler.

Atatürk Üniversitesi kayıt nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Yatay Geçiş

Lisans Tamamlama

Yabancı Uyruklu Statüsünde

Atatürk Üniversitesi kayıt nasıl yapılır?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları ile Fakültemizi tercih ederek programlarımıza kayıt yaptırabilirler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarımızı, TYT den 150 ve üzeri puan alan adaylardan Alan Yeterlilik Testinden (AYT) SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite sınavsız kayıt nasıl yapılır?

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya ön lisans programına yeni kayıt yaptıran, okuyan veya mezun olan öğrenciler herhangi bir belge göndermeden Fakültemiz öğrencisi olarak ikinci üniversite fırsatından YKS’ye girmeksizin yararlanabilirler.

Herhangi bir ön lisans programında (üniversitelerin iki yıllık programları) okuyan/mezun olan öğrenciler Fakültemiz ön lisans programlarını, lisans programında (üniversitelerin dört yıllık programları) okuyan/mezun olan öğrenciler ise Fakültemiz ön lisans veya lisans (Sosyal Hizmet Lisans Programı hariç) programlarını tercih edebilirler.

İkinci Üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptıracak öğrenci adayları web sitemizde bulunan İkinci Üniversite Kayıt Sayfasından kayıt yaparak Fakültemiz öğrencisi olabilirler.

Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesi tüm bilgileri için tıklayın

ATA AÖF lisans programları

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF önlisans programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler