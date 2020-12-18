Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’de nasıl okunur? ATA AÖF nasıl kayıt yaptırılır?
Üniversite hayali kuran öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için gece gündüz çalışıp ÖSYM tarafından yapılan YKS TYT-AYT sınavına girmekte. YKS sınav sonuçlarına göre, öğrenciler ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerini tercih etme hakkına sahip olmakta ve tercih sonuçlarına göre üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyabilmekte. Ancak bazı öğrenciler üniversiteyi örgün değil de uzaktan yani açık öğretim sistemi üzerinden okumayı tercih etmekte. Açık öğretim sistemi ile eğitim imkanı sağlayan üniversiteler arasında Atatürk Üniversitesi yer almakta. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF’de nasıl okunur? ATA AÖF nasıl kayıt yaptırılır? ATA AÖF kayıtları ile Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite kayıt bilgileri.
Çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile Fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabilirler.
Atatürk Üniversitesi kayıt nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Yatay Geçiş
Lisans Tamamlama
Yabancı Uyruklu Statüsünde
Atatürk Üniversitesi kayıt nasıl yapılır?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları ile Fakültemizi tercih ederek programlarımıza kayıt yaptırabilirler.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarımızı, TYT den 150 ve üzeri puan alan adaylardan Alan Yeterlilik Testinden (AYT) SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite sınavsız kayıt nasıl yapılır?
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya ön lisans programına yeni kayıt yaptıran, okuyan veya mezun olan öğrenciler herhangi bir belge göndermeden Fakültemiz öğrencisi olarak ikinci üniversite fırsatından YKS’ye girmeksizin yararlanabilirler.
Herhangi bir ön lisans programında (üniversitelerin iki yıllık programları) okuyan/mezun olan öğrenciler Fakültemiz ön lisans programlarını, lisans programında (üniversitelerin dört yıllık programları) okuyan/mezun olan öğrenciler ise Fakültemiz ön lisans veya lisans (Sosyal Hizmet Lisans Programı hariç) programlarını tercih edebilirler.
İkinci Üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptıracak öğrenci adayları web sitemizde bulunan İkinci Üniversite Kayıt Sayfasından kayıt yaparak Fakültemiz öğrencisi olabilirler.
Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesi tüm bilgileri için tıklayın
ATA AÖF lisans programları
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
ATA AÖF önlisans programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler