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Eğitim Atatürk Üniversitesi açıköğretim (ATA) sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

Atatürk Üniversitesi açıköğretim (ATA) sınav sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sonuçları online olarak sınavı giren öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA güz dönemi sınav sonuçlarına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Peki ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim (ATA) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:01:00 - 2020-12-18 15:02:15
Atatürk Üniversitesi açıköğretim (ATA) sınav sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA güz dönemi sınav sonuçları son dakika haberi. 30 Kasım tarihinde başlayan ve 11 Aralık günü sona eren Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları sınava giren öğreniler tarafından yakından takip ediliyor.

Atatürk Üniversitesi açıköğretim (ATA) sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından geçen 5 günün ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edip araştırıyor. Sınavların hemen ardından ATA AÖF cevap anahtarı da yayınlandı. Peki TA AÖF sonuçları açıklandı mı?

Öğrenciler cevap anahtarı üzerinden netlerini ve puanlarını hesaplayabiliyorlar. ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden açıklanması bekleniyor.

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ATA AÖF önlisans programları

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Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

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Dış Ticaret

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Halkla İlişkiler ve Tanıtım

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Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

 

 

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