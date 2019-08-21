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Atatürk Üniversitesi 28 profesör, doçent doktor öğretim üyesi alıyor! Peki öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Atatürk Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 28 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Gıda Mühendisliği, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi olmak üzere 28 profesör, doçent ve doktor öğretim görevlisinin alınacağını bildirdi. Başvurular 20 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58
Atatürk Üniversitesi 28 profesör, doçent doktor öğretim üyesi alıyor! Peki öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Atatürk Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 28 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Gıda Mühendisliği, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi olmak üzere 28 profesör, doçent ve doktor öğretim görevlisinin alınacağını bildirdi. Başvurular 20 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Başvuruda istenen belgeler 

Profesör alımları için:

Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

Doçent alımları için:

Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

Doktor öğretim üyesi alımları için:

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihleri ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:58
  1. İstanbul
  2. Atatürk Üniversitesi 28 profesör doçent doktor öğretim üyesi alıyor
  3. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları neler

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