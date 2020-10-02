Atatürk Üniversitesi ile örgün eğitimin yanında açık öğretim, uzaktan eğitim ve ikinci üniversite imkanlarına da sahip olunmakta. Erzurum denildikçe Atatürk Üniversitesi akla gelmekte. 1957 yılında Erzurum'da faaliyete geçen Atatürk Üniversitesi, ülkemizin en köklü üniversitelerin arasında yer almakta. Dünyayı değiştirmek, yeni yüzyılı şekillendirmek ve hayallerinizdeki mesleğe adım atmak için Atatürk Üniversitesi’ni tercih edebilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi fakülteleri

Atatürk Üniversitesi bünyesinde hemşirelik, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık başta olmak üzere 23 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 36 uygulamalı araştırma merkezi ile 6 alanda dünyanın en iyi bin üniversiteleri arasında yer alırken, 2 bin 560 akademik personel, 58 bin lisans ve önlisans öğrencisi, 13 bin yüksek lisans-doktora öğrencisi bulunmaktadır. Atatürk Üniversite detayları için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri

Atatürk Üniversitesi açıköğretim ATA önlisans bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Lojistik

Reklamcılık

Özel Güvenlik ve Koruma

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yerel Yönetim

Atatürk Üniversitesi açıköğretim ATA lisans bölümleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Atatürk Üniversitesi lisans tamamlama bölümleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Atatürk Üniversitesi açıköğretim ATA için tıklayınız

Erzurum Atatürk Üniversitesi fakülteleri

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Atatürk Üniversitesi öğrenci değişim programları

Atatürk Üniversitesi öğrenci değişim programları Erasmus, Farabi, Mevlana, Orhun, Atayös, EVS

Atatürk Üniversitesi taban puanları

2020 YKS sınavı sonuçları sonrası ÖSYM üniversite taban puanlarını açıkladı. Üniversite tercih kılavuzu ile binlerce aday YKS sonuçlarına göre başarı sıralaması üzerinden üniversite tercihlerini gerçekleştirdi.ÖSYM tercihler doğrultusunda adayları üniversitelere yerleştirdi. ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih yerleştirme başvuru kılavuzuyla birlikte üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması yer aldı.

İşte ÖSYM üniversite tercih ve yerleştirme kılavuzu Atatürk Üniversitesi taban puanları tıklayınız.

Atatürk üniversitesi kayıt ücreti

Programlara kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının dönemlik olarak ödeyecekleri ücretler aşağıya çıkartılmıştır. Atatürk üniversitesi Açıköğretim Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, Sağlık Yönetimi Programı, İş Sağlığı ve Güvenliğive Sosyal Hizmet Programı kayıt ücretinin yanında Atatürk üniversitesi Uzaktan Eğitim ProgramlarıEbelik, Hemşirelik ve Perfüzyon Programı ile Örgün Öğretim Programları Zooteknive Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri kayıt ücretleri merak ediliyor.

Atatürk Üniversitesi sıkça sorulan sorular