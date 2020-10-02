Atatürk Üniversitesi
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Atatürk Üniversitesi ile örgün eğitimin yanında açık öğretim, uzaktan eğitim ve ikinci üniversite imkanlarına da sahip olunmakta. Erzurum denildikçe Atatürk Üniversitesi akla gelmekte. 1957 yılında Erzurum'da faaliyete geçen Atatürk Üniversitesi, ülkemizin en köklü üniversitelerin arasında yer almakta. Dünyayı değiştirmek, yeni yüzyılı şekillendirmek ve hayallerinizdeki mesleğe adım atmak için Atatürk Üniversitesi’ni tercih edebilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi fakülteleri
Atatürk Üniversitesi bünyesinde hemşirelik, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık başta olmak üzere 23 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 36 uygulamalı araştırma merkezi ile 6 alanda dünyanın en iyi bin üniversiteleri arasında yer alırken, 2 bin 560 akademik personel, 58 bin lisans ve önlisans öğrencisi, 13 bin yüksek lisans-doktora öğrencisi bulunmaktadır. Atatürk Üniversite detayları için tıklayınız.
Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri
Atatürk Üniversitesi açıköğretim ATA önlisans bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Lojistik
Reklamcılık
Özel Güvenlik ve Koruma
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yerel Yönetim
Atatürk Üniversitesi açıköğretim ATA lisans bölümleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Atatürk Üniversitesi lisans tamamlama bölümleri
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Atatürk Üniversitesi açıköğretim ATA için tıklayınız
Erzurum Atatürk Üniversitesi fakülteleri
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Atatürk Üniversitesi öğrenci değişim programları
Atatürk Üniversitesi öğrenci değişim programları Erasmus, Farabi, Mevlana, Orhun, Atayös, EVS
Atatürk Üniversitesi taban puanları
2020 YKS sınavı sonuçları sonrası ÖSYM üniversite taban puanlarını açıkladı. Üniversite tercih kılavuzu ile binlerce aday YKS sonuçlarına göre başarı sıralaması üzerinden üniversite tercihlerini gerçekleştirdi.ÖSYM tercihler doğrultusunda adayları üniversitelere yerleştirdi. ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih yerleştirme başvuru kılavuzuyla birlikte üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması yer aldı.
İşte ÖSYM üniversite tercih ve yerleştirme kılavuzu Atatürk Üniversitesi taban puanları tıklayınız.
Atatürk üniversitesi kayıt ücreti
Programlara kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının dönemlik olarak ödeyecekleri ücretler aşağıya çıkartılmıştır. Atatürk üniversitesi Açıköğretim Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, Sağlık Yönetimi Programı, İş Sağlığı ve Güvenliğive Sosyal Hizmet Programı kayıt ücretinin yanında Atatürk üniversitesi Uzaktan Eğitim ProgramlarıEbelik, Hemşirelik ve Perfüzyon Programı ile Örgün Öğretim Programları Zooteknive Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri kayıt ücretleri merak ediliyor.
Atatürk Üniversitesi sıkça sorulan sorular