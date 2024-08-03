“Atatürk Türkiye’sinde sadece Türkler için yas ilan edilir” diyen Siyonist hayranlarını şok edecek liste

İsmail Heniye’nin şehid edilmesinin ardından Türkiye’de bir günlük Milli Yas İlanı edildi.

Alınan kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Ancak alınan bu karar Türk görünümlü ama yüreği İsrail sevdası ile çarpan bir güruhu rahatsız etti. Klavye başına ya da kendi youtube kanalında kamera karşısına geçen nüfus kağıdında Türk olarak görünen alçaklar oturma organlarından fikir ileri sürmeye başladılar. Neymiş? İlan edilen bir günlük yas “Devler teamüllerine aykırı” imiş. Erdoğan’ın aldığı karar bu nedenle geçersiz sayıldığı için özgürce içip eğlenebilecek mişiz.

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Türk görünümlü Siyonist hayranlarına göre;

“Atatürk Türkiye’sinde sadece Türkler için yas ilan edilir” miş. Katil İsrail tarafından şehid edilen İsmail Heniye Türk olmadığı için ilan edilen yas geçerli değil miş! Hadi içelim eğlenelim. Utanmasalar tıpkı İsrailliler gibi sokakta helva dağıtacaklar.

Şimdi bu listeye iyi bakın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Mustafa Kemal’den İnönü’ye, Özal’dan Erdoğan’a kadar tüm cumhurbaşkanlarının yas ilan ettiği kişilerin listesi var.

Mustafa Kemal ve İsmet İnönü döneminde İngiltere, Mısır ve hatta binlerce Türkün katili Yunanistan Kralı için dahil milli yas ilan edilip bayraklar yarıya indirilmiş. Bu listeyi gördükten sonra sizce söylediği sözlerden utanıp özür dilerler mi? Tabi ki hayır.