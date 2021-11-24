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Gündem "Atatürk tüccarı" Yılmaz, şimdi de ekonomistliğe soyundu
Gündem

"Atatürk tüccarı" Yılmaz, şimdi de ekonomistliğe soyundu

Sağdan soldan apardığı bilgilerle Mustafa Kemal kitabı yazıp tanesini 2 bin 500 liraya satan 'Atatürk tüccarı' Yılmaz Özdil, şimdi de döviz kurlarındaki dalgalanmayı yazarak ekonomistliğe soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:51:00 - 2021-11-24 17:57:42
"Atatürk tüccarı" Yılmaz, şimdi de ekonomistliğe soyundu

İsviçreli ekonomist Charles-Henry Monchau bile, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum olmadığını söylerken, bu topraklara ne kadar ait olduğu konusunda büyük şüpheler bulunan Yılmaz Özdil'den tıynetinin gereği olan bir "döviz" yazısı geldi. Döviz kurları, manipülasyona son derece açık bir alan olmasına karşın, bu gerçeği görmezden geldiği yazısında, "Dış güçlerin oyunu olmasaydı, sayın hükümetimiz bir doları aslında bir lira yapacaktı, dış güçlerin oyunuyla 12 lira oldu" ifadelerini kullanarak aklı sıra hükümetle dalga geçen Sözcü gazetesi yazarı, "Merkez Bankası’nda 128 milyar dolarımız vardı mesela, dış güçler buhar etti. Muhalefetin kafası basmıyor, Türkiye’yi kıskanan dış güçlerin büyük oyunu olmasa, marketlerde fiyatlar gayet uygun" diyerek de hem iftira attı, hem algı operasyonuna soyundu. Vatandaşlar ise sağdan soldan apardığı bilgilerle Mustafa Kemal kitabı yazıp tanesini 2 bin 500 liraya satan 'tüccar' Yılmaz Özdil'e tepki göstererek, "Sen bunlarla uğraşma. En iyi bildiğin iş olan Atatürk istismarı yapmaya devam et" tavsiyesinde bulundu. 

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