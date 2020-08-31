Atatürk maskesi ile soyguna devam

Mustafa Durmaz Ankara

Kemalistlerin yumuşak karnı olan Atatürk sömürüsü, istismarcıların servetine servet katarken, siyasilerin ise maskesi haline geldi. 22 milyonluk yolsuzluğun yapıldığı CHP'li Yalova Belediyesi’nin eski başkanı Vefa Salman, Twitter’daki fotoğrafını Mustafa Kemal fotoğrafıyla değiştirirken, kendisini ziyarete gelenlere de Atatürk tablosu hediye etti. CHP milletvekili Gamze İlgezdi, “Meclis'te kaç tane Atatürk tablosu var?” diyerek görevden alınan kocasının yönetimindeki Ataşehir’de dönen 100 milyonlarca liralık yolsuzlukları örtmeye çalıştı. 2500 liradan 1881 kişiye kitap satan Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsünden tam 4.7 milyon lirayı cebine indirdi.

İki saat ifadenin ticaretini yaptı

Müjdat Gezen, Metin Akpınar’la birlikte katıldıkları Halk TV’deki Uğur Dündar’ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmiş ve “Haddini bil” diyerek büyük bir küstahlığa imza atmıştı. Gezen ve Akpınar skandal sözlerin ardından yine ‘mağdur’ rolüne bürünerek Kemalistlerin desteğini arkasına almayı başardı. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla topu topu iki saat ifade veren Müjdat Gezen de bu süreçte yaşadıklarını 15 gün içinde kitaba çevirerek ticarete döktü. Gezen, “Haddini Bil” isimli kitap çıkararak Kemalistlere sattı. Yine Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile benzeri STK’lar da Mustafa Kemal'in ismini kullanarak her gün bağış toplamaktan imtina etmiyor.

Fetullahçı bile istismar ediyor

Yıllarca belgeselcilik adı altında Atatürk ticareti yapan hain Can Dündar ise halen Mustafa Kemal’i anlattığı 'Sarı Zeybek' üçlemesinden cebini doldurmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın da yazılardan derlenen 2017 basımlı “Ya Atatürk Olmasaydı” isimli kitabı var. Yine Sözcü yazarlarından Sinan Meydan’ın da Atatürk ile ilgili yirmiye yakın kitabı bulunuyor. Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan da Atatürk kitabı yazarlarından... Onun da 2018 basımlı “İyi ki Varsın Atatürk" isminde kitabı var. Mustafa Kemal’e benzerliğiyle bilinen tiyatrocu Göksel Kaya da basit bir benzerliği ciddi bir ranta çevirdi. Her etkinlikte benzerliğinden faydalanarak boy gösteren Kaya, “Atatürk Dedi Ki" isimli bir de kitap çıkardı. Atatürkçü kisvesi altında yıllarca orduya sızan Fetullahçı şebekenin firari sanıklarından Hakan Şükür’ün de Youtube'dan yaptığı yayınlarda Mustafa Kemal’in fotoğrafını kullanması; Atatürk üzerinden yapılan ideolojik sömürüye ‘pes artık’ dedirtti.