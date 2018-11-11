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"Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı

Dün Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" sloganı atan 21 yaşındaki Emine Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:29
"Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında attığı slogan nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21), 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

"Atatürk ilah değildir"

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" sloganı attı. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Bu şekilde anmak dinime aykırı"

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, pişman olmadığını Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:29
  1. 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
  2. Emine Şahin
  3. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü
  4. Edirne Emniyet Müdürlüğü
  5. Atatürk
  6. Edirne Adliyesi

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  • mehmet önenmehmet önen22 dk önce
    DERHAL serbest birakilip ÖZÜR dilenmelidir.CAHILIYET DEVRINDEMI YASIYORUZ
  • YücelYücel25 dk önce
    Kimse ilah demedi zaten hani herkes herkese saygı duyacaktıDuymuyosan karışmaTapınak falan değil anıtkabir saygı sevgi yeridirBazıları gibi türbe de koca.iş .sağlık .gebelik için tapmıyorHangisi tapınak sizin türbeler tapınak
  • KonyalıKonyalı26 dk önce
    Dogru soyleyenı dokuz köyden kovarlarmış yazık hala bu ulkede muslumanlar ezık
  • hakan boburhakan bobur27 dk önce
    allah rahmet eylesin
  • HaticeHatice31 dk önce
    Ne kadar aci hergun allaha onun resulune hakaretin kufurun bini bin para ayrica bir cok gazeteci kose yazarlari ataturku elestiriyor kimse iceriye atilmiyor daha 21 yasinda bu yastaki cocuklarin hayati karariyor korkudan avukatlarda savunamaz bu cocuklari gerci bu sekilde konusanlarda suc oldugunu bile bile yapiyorlar ve kendi geleceklerini hice sayiyorlar sonra bu bayanin carsafli oldugunu sanmiyorum univetsitede carsafli olan yok diye biliyorum tesettur tabi bazilarina tesettur diyebilirseniz varda carsafli yok biliyorum yazik hemde tip fakultesinde okuyor surda uc dort,senesi kalmis acaba okuldan atilacaktida ailesi anlamasin diye boyle bir eylemmi yapmak istedi iste insanin aklina her turlu sey geliyor onun gencligini icerde gecirmesine uzuluyorum ve bir an once omur boyu nafaka ile bu kanunun derhal degistirilmesi ve hafifletilmesi gerek aslinda boyle yasaklar olmasa belki kimse hakaret etmeyecek sayin turgut ozal gorevdeyken 10 kasimda lokantalar da icki yasakti keske onu kaldirmasaydi muzikli mekanlar kapali olurdu onlari kaldirmisti tum turkiye yas moduna girerdi hepsini kaldirmisti keske koruma kanunu da kaldirilsaydi neyse o donemde gucunun yettigini yapabilmis
  • Ofli Ofli 32 dk önce
    Emine sahin kardesimi tebrik ediyorum dogru söylemis hemen al tutukla eminimki ordaki insanlarin babasina laf atsaydi tutuklanmazdi (Bizim nu türkiyedeki insanlarin atatürk sevgisini anlayamiyorum)Eger osmanlimizi dedelerizi nu kadar sevip saygi gösterseydik daha degisik insanlar olurduFimenillah
  • Abdullah YILDIZAbdullah YILDIZ37 dk önce
    Basit bir eleştiri yapmış. Tutuklama çok ağır bir karar.
  • Sina SALIKSina SALIK38 dk önce
    Bu insanların isyanları Atatürk'e değil onu puta çevirenlere ama maalesef hakaretleri Atatürk'e yapıyorlar. Atatürk ne yapsın ölmüş gitmiş. Ayrıca Osmanlı'nın son dönemi zaten Atatürk'ten önce de batılılaşma vardı. Yani kendisi kaşınmış. Şunu anlayın Atatürk öldü. Ona laf söylemenin manası yok. Onu kullanıp size baskı uygulayan insanlara istediğinizi diyin onlarla tartışın ama Atatürk'e laf söylemek o kadar saçma ki. Belki Atatürk bugün dünyada olsa sizin yanınızda olacaktı. Bugün kendini kullananları kovalayacaktı bu ülkeden ki ben gerçekten öyle olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Atatürk ile değil onu kullanıp size baskı uygulayanlarla uğraşın.
  • receprecep38 dk önce
    dine allaha kurana peygambere küfür vehakaret edenede düşünce özgürlügü oluyor bende bu bayanın dedigine katıkıyorum
  • Engin DemirEngin Demir53 dk önce
    Adalet mülkün temelidir. Bu ülkede adalet var mi ? Yönetimde Adalet ve Kalkınma Partisi var , yapılanlara bakın !!!
  • 1453145359 dk önce
    İlahlar ölür mü ? Bu insanın aklınıza hakaret edip,farkında olmadan ben aptalım,ben salağım,ben ahmağım demenin tercümesidir bu.
  • meçulmeçul1 sa önce
    benim dinime küfredenleri neden tutuklamıyorsunuz adaletiniz batsın sizin....
  • AyhanAyhan1 sa önce
    Hangi devirde yaşıyoruz ya! Ecevit'lerin İnönü'lerin mi? İstanbulda Deizim dinsizlik derneği açılır da kimsenin bilhassa devletin sesi çıkmaz da bir genç kızın özgürce düşüncesini söylemesi birilerini (!) rahatsız eder. Adamlar dine hakaret ediyor kimse parmağını kıpırdatmıyor; genç kız hakikati bağırıyor -ki bunu söyleyecek gücü de pek demokratik olan devletimizden alıyor- Türkiye sallanıyor. Evet, Atatürk, bizim kurtarıcımız ama İslam da bizim ruhumuz. Atatürke saygı da haddi aşanlar ona verdiği değeri biraz olsun kulluklarına verselerdi dünyada birbirini suçlayacak kimse kalmazdı.
  • Adem Adem 1 sa önce
    YaziKlar olsunbizlere.Birkadınbacımızkadarolamıyoruz hatta bacımizasahipçıkamıyoruz
  • SerdarSerdar1 sa önce
    Yalan beyan ile insanları kandırmayınEdepsizler... sebepsiz tutuklanmış gibi haber yapıyorsunuz. Yazık bu ülkenin mahkemelerine sizin hala açık tutuyor.
  • Metin YükselMetin Yüksel1 sa önce
    millet aya ucuyor, bizimkiler atla iple ugrasiyor. bu gerici zihniyet memleketi mahvetti, halen devam ediyor...uyumaya gözünü kapali birakamaya devam, elastikli diktatör kanunlariyla
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Bu olay şunu gösteriyor Türkiye hâlâ kemalist zihniyetin etkisinden kurtulamamış ve putperestliğin hâlen devam ettiğini.
  • EmrahEmrah1 sa önce
    Çok üzüldüm be olmaz böyle şey..Değil mi Akit gazetesi abilerim...:)
  • Emre TuranEmre Turan1 sa önce
    Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürke kimse hakaret edemez, haddi değildir..Ayrica ateist olmama rağmen diyorum ki kimse Hz.Muhammed e de bir laf söyleyemez..Herkes haddini bilecek
  • Adem Akbaşlı.Adem Akbaşlı.1 sa önce
    Emine Hanım ın sarfettiği sözlerden ''Atatürk ilah değildir'' sözünün altına imzamı atarım.Devamında söylediklerinin bir kısmına katılmıyorum.Sevgi konusunda olumlu yönde veya olumsuz yönde dayatmalar yanlış. Atatürk ismi milleti ayrıştırıcı değil birleştirici yönde kullanılmalı diye düşünüyorum.
  • HasanHasan1 sa önce
    bu haksızlık m.kemale hakaret etmedi sadece "Atatürk ilah değildir" dedi m. kemal koruma kanunu kaldırılsın artık
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Dogru Atatürk kesinlikle ilah değildir, ancak yine kesinlikle Türk milletinin kutuluş savaşinin kumandani ve modern Türkiyenin kurucusu ve bu milletin milyonlarcasinin gönlünde taht kuran gazi lideridir. Allah tüm şehit, gazilerimizin ve Atatürkün ruhlarina gani gani rahmet eylesin.
  • hercaihercai1 sa önce
    Hakaret goremiyorum ben sozlerinde! Ayni seyleri bende burdan soyluyorum! KEMAL PASAYI KORUMA KANUNU KALDIRILMALI!
  • bayram dikmecibayram dikmeci1 sa önce
    emine şahinin tutuklanmasını hayret ediyorum atatürkle ilili biri beşeri kanunlar getirmiş sümme haşa ilahi kanun değildir nasıl hakaret saılutır bende ynıssını diyorum efendileri bırakın bu kepazzelikleri sevme mecburiyytindemiyiz atatürkü benimde atm olamaz benim atamda belli deddemde dedimiz dedeside
  • Orada ne isin var ??Orada ne isin var ??1 sa önce
    Hem orada ne isin var .. 
  • adsızadsız1 sa önce
    Hırsızlık, yaralama, taciz ve saire suç işlemiş olsaydı büyük ihtimalle akşam evine dönüp geceyi evinde geçirecekti.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 sa önce
    Ne..Hakla..tutuklanıyor..çirkin..bir..şey..söylememiş..ki..ALLAH(CC)..nın..kanunları..var..demek...neden..suç..sayılıyor..Emine..Hanım..Kardeşimiz..DERHAL..SERBES..BIRAKILIP..ÖZÜR..DİLENMELİ..Bu..kepazeliklerden..bıktık..usandık..
  • AyhanAyhan1 sa önce
    yaziklar olsun sizin ADALETINIZE...
  • receprecep1 sa önce
    DOGRU SÖYLÜYOR ANITKABİRİDE TAPINAK GİBİ KULLANIYORLAR İSLAMDA BÖYLE İBADETMİ VAR
Bugünkü Akit

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