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Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşun anonsunu Bakan Turhan yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanması aşamasında Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak son uçağın anonsunu yapacak- İstanbul'dan Singapur'a gidişi planlanan THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı, Bakan Turhan'ın anonsunun ardından 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece 02.00'de havalanacak

04 Nisan 2019 Perşembe 12:19
Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşun anonsunu Bakan Turhan yapacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanması aşamasında Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak son uçağın anonsunu gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de açılarak, kademeli geçişin başladığı İstanbul Havalimanı'na taşınma, 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece tamamlanacak. Atatürk Havalimanı'ndan son ticari uçak, Bakan Turhan'ın anonsunun ardından saat 02.00'de kalkacak.

Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi'nde, Bakan Turhan ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katılacağı törenle THY'nin 350 kişilik TK54 sefer sayılı uçağı Singapur'a hareket edecek.

Yarın 17.00'de başlayıp, 6 Nisan Cumartesi günü 10.00'da tamamlanacak İstanbul Havalimanı'na büyük taşınmanın ardından da Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Genel havacılık, bakım onarım, müstakil kargo ve devlet uçaklarıyla yapılacak uçuşlar ile özel VIP/CIP uçuşları ise devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda, Atatürk Havalimanı'nın bir kısmının Millet Bahçesi yapılması ve havacılık unsurlarının değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:19
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Cahit Turhan
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