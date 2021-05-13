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Gündem Atatürk Havalimanı'nda panik anları!
Gündem

Atatürk Havalimanı'nda panik anları!

Bir iş jeti "motor yangını ikazı" nedeniyle, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. İtfaiye ekipleri acil iniş yapan uçak için hazır bekletilirken, pist ortasında duran uçağın yolcuları tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:33:00 -
Atatürk Havalimanı'nda panik anları!

Bir holdinge bağlı iş jetinde, Antalya - İstanbul Atatürk Havalimanı seferini yaptığı sırada pilotlar, sol motordan "yangını ikazı" aldı.

İstanbul hava sahasına yaklaşan iş jetinin pilotları Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, acil durum bildirdi.

Acil iniş izni alan uçak için itfaiye ve sağlık ekipleri pist başında hazır bekletildi. İş jeti saat 16.11'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Pist üzerinde duran uçağın yolcuları tahliye edilirken, olay yerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir yangın izine rastlanmadı.

Uçak daha sonra "pushback" aracı ile hangara çekildi. Ayrıca pistin kısa bir süreliğine kapalı kalması nedeniyle de aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı'na iniş hazırlığındaki bir başka uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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