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Gündem Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı
Gündem

Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 13:12:00 -
Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı

Bodrum’dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan saplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.

Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı. Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı.

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