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Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bir yolcu, ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:43
Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar!

Atatürk Havalimanı'nda Kırgız vatandaşı olduğu öğrenilen bir yolcu ikinci kattan kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti: Dış Hatlar Gidiş Katı terminaline gelen Kırgız yolcu, burada merdiven korkuluklarına çıktı.

O sırada yanında bulunan başka bir yolcu, onu ikna etmeye çalıştı. Yapılan tüm ikna çalışmalarına karşılık vermeyen yolcu, kendini merdiven boşluğuna bırakarak iki kat altta bulunan beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Kırgız yolcu daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:43
  1. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Bakırköy

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