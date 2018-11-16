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Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davasında ceza yağdı!

DAEŞ'in Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısı davasında 6 sanığa 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

16 Kasım 2018 Cuma 18:31
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davasında ceza yağdı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DAEŞ'in saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

6 sanık "Anayasayı ihlal" ve 45 kişi "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:31
  1. İstanbul
  2. Atatürk Havalimanı

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