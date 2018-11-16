Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davasında ceza yağdı!
DAEŞ'in Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısı davasında 6 sanığa 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.16 Kasım 2018 Cuma 18:31
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DAEŞ'in saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
6 sanık "Anayasayı ihlal" ve 45 kişi "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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