Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

İstanbul’da yapımı devam eden 3. Havalimanı’nın ilk etabı 29 Ekim’de açılacak. 29 Ekim tarihinden itibaren İstanbul’daki uçuşlar, Atatürk Havalimanı yerine 3. Havalimanından yapılacak. Atatürk Havalima’nının taşınması ise 30 Ekim saat 19.00 ile 31 Ekim saat 18.59 arası taşınacak. Peki Atatürk Havalimanı hangi güzergahtan taşınacak

İstanbul'un yeni havalimanının açılışına 45 gün kalırken, taşınma işlemleri sırasında binlerce TIR konvoylar halinde dev merkeze malzeme taşıyacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili sorusunu, "Gerekirse ve gerektiği ölçüde kapatılacak; ama, kesin kapatılacak diye henüz şu anda kesinleşmiş bir planımız yok" diye yanıtladı. İlk aşaması 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma işlemleri için de koordinasyon toplantıları sürüyor. Dev merkeze 30 Ekim saat 03.00’da taşınma işlemleri başlayacak. 31 Ekim saat 23:59’da taşınmanın tamamlanması planlanıyor. Yer hizmetlerinde kullanılacak ve taşınacak yaklaşık 15 bin teçhizatın 10 binin THY'ye ait olduğu belirtiliyor.

Atatürk Havalimanı hangi güzergahtan taşınacak?