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Atatürk Havalimanı dünyada ilk üçte!

İspanya merkezli seyahat sitesi eDreamsin yapmış olduğu ankette, İstanbul Atatürk Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları listesinde üçüncü oldu.

18 Eylül 2018 Salı 15:15
Atatürk Havalimanı dünyada ilk üçte!

İstanbul Atatürk Havalimanı, 50 binden fazla kullanıcının oylarıyla dünyanın en iyi havalimanları arasından üçüncü sırada yer aldı. eDreams tarafından açıklanan listede havalimanları yolculara sundukları hizmetler, bekleme alanları, restoranlar ve alışveriş olanakları açısından değerlendirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, 5 üzerinden 4.16 puan alarak Londra Heathrow, Madrid Barajas, Roma Fiumicino, Kopenhag gibi havalimanlarını geride bıraktı ve Singapur Changi ile Zürihin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Atatürk Havalimanı, Ağustos verilerine göre son 12 ayda önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9 artışla 67.4 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, "Yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun çözümler geliştiriyoruz.Bu nedenle, tamamen yolcu değerlendirmelerinden oluşan bir listede dünyanın en iyi havalimanları arasından gösterilmekten büyük mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere 24/7 çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"ATATÜRK HAVALİMANI ÇOK GÜZEL"

eDreams sitesindeki listede ABDli bir yolcunun İstanbul Atatürk Havalimanı çok güzel ve mükemmel bir metro bağlantısına sahip şeklindeki yorumuna yer verildi. Dünyanın önde gelen online seyahat acenteleri arasında yer alan sDreams 33 ülkede faaliyet gösteriyor ve kullanıcılara 530 havayolu, 1.1 milyon otel ve 40 bin destinasyona erişim imkanı sunuyor. Şirket her yıl tamamen yolcu değerlendirmelerine dayanarak dünyanın en iyi ve en kötü havalimanları listelerini açıklıyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:15
  1. Dünyanın en iyi havalimanları
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