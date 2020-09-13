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Aktüel Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor
Aktüel

Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor

Bozova ilçesindeki Çatak Mahallesi'nde yer alan baraj gölü kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: - "Bereketli hilal bölgesinde yer alan Mezopotamya'ya can suyu olmuş Fırat Nehri'ni, yeşil ile mavinin buluştuğu, Türkiye'nin Maldivleri'ni andıran Atatürk Barajı kıyısındaki Bozova Çatak'ı görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka Şanlıurfa'dan geçmeli"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:10:14 -
Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın göl kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Çatak sahilleri, Salda'yı andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, elektrik üretimi ve sulamaya katkısının yanı sıra Şanlıurfa turizmi için de önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Şehrin önde gelen turizm değerleri arasında yer alan barajı, her yıl yaklaşık 50 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatak Mahallesi'nde turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Önce mahalleye olan ulaşımı kaliteli ve uzun ömürlü asfaltla buluşturan belediye, ardından Çatak Sosyal Tesisleri'ni bakım ve onarımdan geçirerek halkın hizmetine sundu.

Yaklaşık 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve kamelyaları yapan belediye yeni çehresiyle Çatak'ı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor.

Baraj gölü kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu, Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Güneydoğu'nun Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlayan Çatak sahilleri, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

- "Saklı cennetimiz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatak'ın, özellikle bölgedeki yerli turistin uğrak yerlerinden olduğunu söyledi.

Bölge halkını su ve sahille bu noktada buluşturduklarını ifade eden Beyazgül, Çatak'ın daha çok keşfedilmeye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Atatürk Barajı'ndan turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Bozova Çatak, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Bozova Çatak sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahil kumuyla birçok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir. İçerisinde feribot ile doğal güzelliklerinin gezilebildiği Bozova Çatak, ruhun sükuna erdiği eşsiz bir mekandır. Şanlıurfa yalnız görülmesi değil yaşanılması ve havasının solunması gereken şehirdir. Bereketli hilal bölgesinde yer alan Mezopotamya'ya can suyu olmuş Fırat Nehri'ni, yeşil ile mavinin buluştuğu Türkiye'nin Maldivleri'ni andıran Atatürk Barajı kıyısındaki Bozova Çatak'ı görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka Şanlıurfa'dan geçmeli."

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