Atatürk 23 Nisan’ı sadece zengin çocuklarına mı hediye etti? Bir annenin 23 Nisan kıyafeti isyanı

Türkiye'nin her yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Bu önemli gün yurt genelinde seviçle kutlanırken sosyal medyadaki bir video farklı bir noktaya dikkat çekti.

"ATATÜRK 23 NİSAN'I SADECE PARASI OLAN AİLELERİN ÇOCUKLARINA MI HEDİYE ETTİ?"

Bir anne, 23 Nisan gösterileri için okulların öğrencilerden özel kıyafet istediği iddiasıyla çocuğunun gösterilere alınmadığını söyledi.

Okulların 23 Nisan kıyafeti derdine düştüğünü söyleyen anne, "Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olan ailelerin çocuklarına mı hediye etti? Ben merak ediyorum. İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacaklarının derdine, çocuğunun beslenmesine ne koyacağının derdine. Bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafet derdine" dedi.

"PARASI OLANLAR GÖSTERİ YAPIYOR, OLMAYANLAR BOYNUNU BÜKÜP İZLİYOR"

Sözlerine devam eden kadın son olarak şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yok şurayla anlaşma yaptık oradan alacaksınız, yok şu terziyle anlaşma yaptık şurya diktireceksiniz' Parası olmayan ne yapsın? Parası olan aileler alıyorlar çocuklarına kıyafeti çıkıyorlar gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da böyle boynunu büküp izliyor. Yazık günah değil mi? Verin çocukların eline Türk bayrağı bir tane okul kıyafetleriyle çıksınlar. Gönüllerince eğlensinler. Bunları çocuklara yansıtmayın bari"