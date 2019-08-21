Ataşehir’de su basan seralar havadan görüntülendi Ataşehir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.

Ataşehir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan seralık bir alan havadan görüntülendi.

Ataşehir Örnek Mahallesi’nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı. Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi.

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