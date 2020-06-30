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Aktüel

Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:53:29 -
Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda Yeniçamlıca Mahallesi'ndeki bir adreste arama yapıldı.

Aramada, biri kurusıkı olmak üzere 6 tabanca, tabancalara ait 9 şarjör, 2 av tüfeği, 223 av tüfeği fişeği, 25 kurusıkı tabanca fişeği, 123 tabanca fişeği, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira, çalıntı kaydı bulunan araca ait ruhsat ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda aralarında yaşı küçük bir şüphelinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar U. (36), Ömer Ö. (18) ve Ramazan Ç. (30) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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