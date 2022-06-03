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Yerel Ataşehir'de gece yarısı korkunç kaza
Yerel

Ataşehir'de gece yarısı korkunç kaza

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik lambası ve demir korkuluklara çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 01:57:00 -
Ataşehir'de gece yarısı korkunç kaza

Kaza saat 00:10 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. idaresindeki 34 DEZ 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaya yolu için ayrılan demir korkuluklara ve trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, Yusuf A. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye erlerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yusuf A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobilden sızan akaryakıt ve yağ, yol bakım ekiplerince kumlanarak temizlendi. Hurda yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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