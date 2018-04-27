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Ataşehir'de doktora silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de özel bir tıp merkezinde görev yapmakta olan çocuk doktoru Rüstem Üçel'e silahlı saldırıya uğradı.

27 Nisan 2018 Cuma 20:34
Ataşehir'de doktora silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, hastaneden çıktıktan sonra 34 SC 2444 plakalı otomobiline binmek üzere hastanenin yan tarafındaki otoparka giden Üçel'e, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden motosikletle kaçarken doktor, çevredekilerin yardımıyla görev yaptığı hastaneye getirildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Üçel, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, otoparkta çok sayıda boş kovan bulurken, başka araçlara da kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:34
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