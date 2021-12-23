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Gündem Ataşehir'de dehşete düşüren anlar! İETT otobüsü yolcuya bıçak çekip tehdit savurdu
Gündem

Ataşehir'de dehşete düşüren anlar! İETT otobüsü yolcuya bıçak çekip tehdit savurdu

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü, yolcuya bıçak çekip tehdit etti. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 19:36:00 - 2021-12-23 19:55:10

Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir’de seyir halinde olan İETT aracının şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuya bıçak çekerek üzerine yürüdü. Araç şoförü otobüsten inmesini istediği yolcuya hakaretler savurdu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

 

Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan korku dolu dakikalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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