Ataşehir'de ambulans kaza yaptı! Yaralılar var D-100 Karayolu Bostancı yan yolda meydana gelen kazada, ambulanstaki bir hasta ve 3 personel yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen kazada, ambulanstaki bir hasta ve 3 görevli yaralandı. D-100 Karayolu Bostancı Oto Sanayi yan yol ayrımında Kadıköy yönünde seyreden ambulans, yağış ve yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıktı. Ambulans, yol kenarındaki yön tabelasına ve beton bariyerlere çarparak durdu. Kazada, ambulansta bulunan 3 personel ile hastaneye götürülen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Belediye yol bakım ekipleri ile polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.