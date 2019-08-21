Ataşehir’de alışveriş merkezinde yangın paniği Ataşehir’de bir alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir depoda kabloların yanmasıyla yangın çıktı.

Ataşehir’de bir alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir depoda kabloların yanmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otoparkı dumanlar kapladığı görüldü.

Ataşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark katındaki bir depoda saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi. Depodaki kabloların alev almasıyla çıkan yangın nedeniyle otoparkı yoğun duman kapladı. Otoparkta bulunan görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederken olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altona alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.