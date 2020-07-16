Ataşehir lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjanlar
İstanbul Ataşehir lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjanları LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Lise tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. Lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler 2020 lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri, boş kontenjanlarını araştırmaya başladı. Merak edilen lise taban puanı yüzdelik dilimleri arasında Ataşehir lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjanları da var. İşte İstanbul Ataşehir lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjanlar
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. İşte Ataşehir lise taban puanıları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjan listesi…
Ataşehir lise taban puanıları 2020 yüzdelik dilimleri
MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız
LGS tercih okul sayısı kaç?
MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.