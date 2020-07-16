Ataşehir lise taban puanları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. İşte Ataşehir lise taban puanıları 2020 yüzdelik dilim boş kontenjan listesi…

Ataşehir lise taban puanıları 2020 yüzdelik dilimleri

MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız

LGS tercih okul sayısı kaç?

MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.