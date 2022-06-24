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Teknoloji ATASAM’dan heyecanlandıran haber!
Teknoloji

ATASAM’dan heyecanlandıran haber!

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) 2022 Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği başvuruları başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:26:00 -
ATASAM’dan heyecanlandıran haber!

YENİ AKİT  ANKARA

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) 2022 Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği başvuruları başladığını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Gökyüzü Gözlem etkinliği Türkiye'nin en büyük gözlemevinde yapılacak. 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği başvuruları başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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