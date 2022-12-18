Atar yapan Yunanistan savunma bütçesi şaşırttı

Yunanistan'ın 2023 bütçesi iktidar partisinin oylarıyla kabul edildi. 2020'de 3,35 milyar euro, 2021'de 5,44 milyar euro ve 2022'de 6,39 milyar euro olan Savunma Bakanlığı bütçesi 2023'te 5,65 milyar euroya geriledi. Böylece Yunanistan savunma bütçesini 700 milyon eurodan fazla azaltmış oldu.

Yunanistan Parlamentosu'nda oylamaya sunulan 2023 bütçesi, iktidar partisi Yeni Demokrasinin oylarıyla onaylandı.

Bütçe geneli, 300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosunda sadece iktidardaki Yeni Demokrasi partisinin 156 milletvekilince onaylanırken, Savunma Bakanlığı bütçesi 109 hayıra karşı 190 evet ile onaylandı.

Savunma bütçesi eridi

Savunma Bütçesine Yeni Demokrasi Partisi, Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ve Yunan Çözümü Partisi destek verdi. 2020'de 3,35 milyar euro, 2021'de 5,44 milyar euro ve 2022'de 6,39 milyar euro olan Savunma Bakanlığı bütçesi 2023'te 5,65 milyar euroya geriledi.

6 ay gıda desteği

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise meclis genel kurulundaki 2023 bütçe görüşmeleri sırasında, belli gelir seviyesi altındaki hane halkının gıda harcamalarına altı ay boyunca devlet desteği verileceğini duyurdu.

Hayat pahalılığı protesto ediliyor

Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı sendika kuruluşu Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla parlamento binası önünde öğle saatlerinde toplanan işçi, memur ve öğrenciler, ülkedeki hayat pahalılığını protesto etmişti. Meclis genel kurulunda 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada düzenlenen eylemde, maaşların artırılması istenmişti.