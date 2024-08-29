Ataoğlu’ndan Türkiye’ye çağrı! “Başka adalara değil kendi adanıza gelin"

Kuzey Kıbrıs, turizmde tanıtım atağına geçti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde ‘Ada Kıbrıs' projesini başlatan Kuzey Kıbrıs, tüm dünyanın dikkatlerini adaya çekmeyi hedefliyor. Kasım 2023'te planlanan ve Haziran 2024'te hayata geçirilen proje kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerinden gastronomisine, kültür ve kültürel varlıklarından misafirperverliğine kadar tüm turizm değerleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak tanıtım filmleri çekildi. Başta Ana Vatan Türkiye olmak üzere İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan ve İskandinav ülkeleri gibi birçok ülkede tanıtım filmleri ülkenin önde gelen medya kanallarında yayımlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki turizm yatırımlarının artırılmasının hedeflendiği projeyle, adaya gelen turist sayısının 5 yıl içinde ikiye katlanması planlanıyor.

''Başka adalara değil, kendi adanıza gelin''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde çok güçlü bir tanıtım hamlesi başlattıklarını söyledi. ‘Ada Kıbrıs' adı verilen projeyle öncelikli turist hedeflerinin ana vatan Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Ataoğlu, “Biz aynı dil, aynı din, aynı para birimini paylaşıyoruz. Nasıl ki yıllar önce Türkiye Kuzey Kıbrıs'a sahip çıktı, şimdi yine aynı şekilde adalarına sahip çıkmalarını, tatillerinde yurtdışı değil ilk adreslerinin ‘Ada Kıbrıs' olmasını istiyoruz. Bu kapsamda da ülkemizde hala tam anlamıyla adamızı bilinmediğini gördük. O nedenle ‘Ada Kıbrıs' projesini başlattık. 85 milyon nüfusa sahip olan ana vatanda ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmeyen kalmasın. Başkasının adasına değil kendi adanıza gelin çağrısında bulunuyoruz” dedi.

''Turist sayısı yüzde 40 artacak''

Proje için tanıtım filmleri çektiklerini ve tüm dünyada aynı anda yayımlandığını anlatan Ataoğlu, “Bu filmlerin etkisini anında hissettik. Yaz sezonunda turist sayısında genel olarak yüzde 40 artış gördük. Bu talep ivmelenerek artıyor” diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2023 yılında 3 milyon turist ağırladığı bilgisini veren Ataoğlu, “Bu yıl sonunda 4-4.5 milyon turist sayısına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu da yüzde 40-50 arası bir artış demek” ifadelerini kullandı.

''3 yılda 15 bin ilave yatak kapasitesi''

Yaz sezonunda otel doluluklarının yüzde 90'ları aştığını belirten Ataoğlu, ‘Ada Kıbrıs' projesiyle artan turist sayısının yeni yatak ihtiyacı doğuracağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs'ın 30 bini otellerde, 50 bini de konutlarda olmak üzere 80 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu aktaran Ataoğlu, “Adamızdaki büyük turizm yatırımcıları yatırımlarından çok memnun. O nedenle ikinci otellerinin yatırımlarını yapıyorlar. Limak, Kaya, Concorde gibi markaların ikinci otel yatırımları sürüyor. 3 yıl içinde 7 yeni otel açılacak. Bu otellerin hayata geçmesiyle 15 bin ilave yatak kapasitesi olacak. 2025 yılı için küçük otelleri de teşvik ederek ‘Ada Kıbrıs' projesini bu sayede desteklemiş olacağız” dedi.

''Adaya turistik konaklama yasası geliyor''

Adada konutların da güçlü bir yatak kapasitesi sunduğunu anlatan Ataoğlu, “Biz Airbnb ve kısa süreli konaklama üzerinden yaklaşık 50 bin yatağın turizmde kullanıldığını öngörüyoruz. Ancak hem daha güvenli olması hem de net verilerin takip edilebilmesi için biz de bir yasa üzerine çalışıyoruz. Bu yasayla turizme hizmet eden tüm konutları takip edebileceğiz. Türkiye'deki yasada turizm konutu olabilmesi için örneğin apartman izni gibi kurallar var. Biz bu gibi kurallar getirmeyeceğiz. Zaten var olan konutlara turizm konutu belgesi verip yasallaştıracağız. Yasayı bu yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

''Konut yatırımı 5-10 yılda dönüyor''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konut yatırımlarının da son sürat devam ettiğini ve özellikle yabancı yatırımcının buna büyük ilgi gösterdiğini anlatan Ataoğlu, “Çok fazla yabancı ilgisi olunca adanın DNA'sının bozulmasından endişe ettik. Hemen bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Adada yabancı sadece bir konut alabilecek. Ancak Türk vatandaşlarımız 3 konut alabilecekler. Burada konut yatırımı 5 ila 10 yıl içinde geri dönüş sağlıyor. Birçok Türk gidip başka ülkelerde konut yatırımı yapıyor. Bizim onlara çağrımız bu yatırımlarını yavru vatana yönlendirsinler. Burada eğitim turizmi de çok hızlı devam ediyor. Aynı zamanda turizmde de atağa geçtik. Belki 4-5 yıl sonra aynı yatırım fırsatını yakalayamayacaklar. O nedenle gelin hemen yatırımınızı yapın, adanıza sahip çıkın diyoruz'' diye konuştu.

''Acentelere teşvik artacak''

Turizmin bir bütün olduğunu, yatak kapasitesinin yanı sıra ulaşım alt yapısının da güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Ataoğlu, yenilenen Ercan Havalimanı hakkında da konuştu. Ataoğlu, “Yeni terminal, uzatılan pist, geniş gövdeli uçak, ilave seferler, bilet fiyatlarının uygunluğu turizme olumlu yansıdı. Mevcut yatak sayımızda da ciddi artış oldu. Şimdi hedefimiz uçak seferlerini daha da artırmak. Bu kapsamda dünya çapında birçok tur şirketi ile görüşüyoruz. Acentelerimizin charter seferlerle daha fazla turist taşıması için yeni teşvik sistemi üzerine de çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz bu teşvik sistemini. Böylece kapasite artacak ve bilet fiyatları daha da uygun olacak. Yeni havayolları ve mevcut şirketlerin uçuşlarının arttırılması için görüşmelerimiz devam etmektedir'' dedi.



Denizyolu ile ulaşımı da artırmak için de çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Ataoğlu, Mersin, Anamur ve Taşucu'ndan gemi seferleri olduğunu kaydetti.





Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da Kuzey Kıbrıs'ta on iki ay boyunca turizm yapılabilecek iklim olduğuna dikkat çekti. Aktunç, ‘‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde on iki ay turizm yapılabilecek iklim var. Ada da 8-9 ay denize girilebiliyor. KKTC'ye Türkiye'den 4-5 milyon kişi geliyor ve bu gelenler hep aynı kişiler. Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var, kendimizi daha iyi anlatarak Türk halkını davet etmek istiyoruz. Başka adalara gidecek Türk halkını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz. Adanın kültürel, tarihi, gastronomi, inanç turizmi, dalış gibi alanlarda turistleri çekecek özellikleri var. Biz tüm bu özellikleri ‘Ada Kıbrıs' projesiyle anlatmaya çalışıyoruz'' dedi.

''KKTC'de her bütçeye uygun tatil seçenekleri mevcut''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil seçeneklerinin fazla olduğunu da ekleyen Aktunç, ''KKTC'nin her şey dahil otellerinin dışında her bütçeye uygun tatil seçenekleri mevcut. İlk 6 ayda 2 milyon 800 bin turist sayısına ulaştık, yıl sonuna kadar 4,5 milyon rakamını aşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'a yakın artış var. Turizm bizim hayatta kalmamız kendimizi idame ettirmemiz için çok önemli. Bu yüzden bu sektörü geliştirmemiz gerekiyor'' şeklinde konuştu.