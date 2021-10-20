Atanmış Murat Ongun CHP’li İBB adına Taksiciler Odası Başkanı’yla dalga geçti

İBB'nin atanmış sözcüsü Murat Ongun, geçtiğimiz günlerde taksicilerin tepkisini çeken bir tweet atmıştı. İmamoğlu tweetinde “İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul’da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere tepki gösteren Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

‘Resmen dalga geçti’

Bunun üzerine Murat Ongun, Eyüp Aksu’nun haberini alıntılayarak adeta kendisi ile dalga geçti.

Ongun twitter hesabından “Yeni düzenlemeyle, Eyüp Bey de direksiyona geçecek.” diyerek Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile adeta dalga geçti. Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada Murat Ongun'a binlerce kişi tepki gösterdi. 'bu adama bu cesareti kim veriyor' yorumları yapıldı.

Ne olmuştu?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu yeni sistemin ayrıntıları açıklanmıştı. Taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sisteme göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak. Ayrıca İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.