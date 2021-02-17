  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Atanan engelli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Eğitim

Atanan engelli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan 500 engelli öğretmen adayı için müracaatlar 1-5 Şubat tarihinde yapıldı. Engelli öğretmen ataması ön başvurular sonucunda öğretmen adayları 11 Şubat'ta tercihlerini yaptı. EKPSS punanına göre, 16 Şubat'ta engelli öğretmen atama sonuçları ise açıklandı. Peki atanan engelli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Atanan engelli öğretmenlerden istenen belgeler neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 08:41:00 -
Atanan engelli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. Başvurular 15 Şubat tarihine kadar yapıldı. Merakla beklenen 500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Ataması yapılan engelli öğretmenler, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir. Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz.

Atanan engelli öğretmenlerden istenen belgeler neler?

Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında:

Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas belgelerin aslı, İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Ön Başvuru Formu,

Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,

Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge,  istenecektir. Ataması yapılanlar, kararnamelerin sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra bu bölümün “4.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikteatandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen meydan okudu: Sizden korkmuyoruz
Ekonomi

Volkswagen meydan okudu: Sizden korkmuyoruz

Volkswagen, Apple'ın sır gibi sakladığı, gizemli otomobili Apple Car hakkında ilginç açıklamalar yaptı; "sizden korkmuyoruz" diyerek Apple'a..
Prenses Latife'den Maktum'u zora sokacak sözler
Dünya

Prenses Latife'den Maktum'u zora sokacak sözler

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği video..
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı
Gündem

Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken yazdığı mektup ortaya çıktı

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Astsubay Semih Özbey'in 2 yıl önce ailesine yazd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay