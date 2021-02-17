Atanan engelli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. Başvurular 15 Şubat tarihine kadar yapıldı. Merakla beklenen 500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Ataması yapılan engelli öğretmenler, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir. Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz.

Atanan engelli öğretmenlerden istenen belgeler neler?

Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında:

Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas belgelerin aslı, İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Ön Başvuru Formu,

Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,

Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir. Ataması yapılanlar, kararnamelerin sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra bu bölümün “4.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikteatandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.