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Atambayev'in gözaltı süresi uzatıldı

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 26 Ekim'e kadar Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde kalacak

20 Ağustos 2019 Salı 12:24
Atambayev'in gözaltı süresi uzatıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Pervomay İlçe Mahkemesince, 8 Ağustos'ta gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltı süresinin 26 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde tutulan Atambayev'in avukatı Sergey Slesarev, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmasının komite binasında yapıldığını ve gözaltı süresinin 26 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Duruşmanın, komite binasında yapılacağını duruşma başlamadan önce öğrendiğini aktaran Slesarev, Atambayev'in gözaltı durumunun yasalara aykırı olduğunu, gözaltı süresinin uzatılmasına da itiraz edeceklerini kaydetti.

- "Yasa dışı zenginleşme" şüphesi

Öte yandan, Kırgızistan Başsavcılığından Atambayev'in dondurulan mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Atambayev'in "yasa dışı yollardan zenginleştiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, 8 Ağustos'ta gözaltına alınan Atambayev'e, 2013'te mafya lideri Aziz Batukayev'in yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili suçu isnat etmişti.

Bişkek'in güneydoğusunda Koy-taş köyünde evinde polisle girdiği çatışmadan sonra gözaltına alınan Atambayev'in getirildiği Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde, 26 Ağustos'a kadar kalmasına karar verilmişti.

Sosyal medyada 26 Ağustos'ta "büyük olayların çıkacağı" yönünde dolaşan sesli mesaj, endişelere yol açmış ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti.

Bakanlık, Atambayev'in taraftarlarının "toplumda panik yayma teşebbüsü" şeklinde nitelendirdiği mesajla ilgili, ülkede durumun istikrarlı olduğunu, endişeye gerek olmadığını ve kolluk kuvvetlerin kamu düzenini korumaya yönelik tedbirli davrandığını kaydetmişti.

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünce, Atambayev'le ilgili hazırlanan iddianamede "cinayet", "cinayete teşebbüs", "iktidarı ele geçirmeye teşebbüs" ve "adam alıkoyma" suçların yer alacağı belirtiliyor.

Atambayev, 2011-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:24
  1. Almazbek Atambayev
  2. gözaltı süresi
  3. Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde

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