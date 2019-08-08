Atambayev'in evine ikinci operasyon!
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı08 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.
Çok sayıda kişi yaralanmıştı
Atambayev’in evine düzenlenen ilk operasyon esnasında Atambayev destekçileriyle polis arasında yaşanan çatışmada en az 30 kişi yaralandığı bildirilmişti.
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